Самара, 27 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Грозы и дожди ожидаются в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Борис Кустодиев. Гроза. 1919

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 и 29 августа на территории Самарской области ожидаются грозы и дожди. При этом, порывы ветра 28 августа местами могут доходить до 18 метров в секунду. А столбик термометра может подняться до 31 градуса тепла.

Отмечается, что 30 августа осадки не ожидаются.