Москва, 27 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. За первые шест месяцев текущего года в России обанкротились свыше 70 застройщиков, строящих 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом 27 августа рассказал журналистам директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

(сс) MichaelGaida Строительство

«За полгода у нас обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 миллиона квадратных метров», — заявил Выломов.

Кроме этого, он уточнил, что данное число меньше в сравнении с прошлым годом, когда за аналогичный период обанкротилось 90 застройщиков, которые реализовывали 2 миллиона квадратных метров жилья.

При этом директор аналитического управления отметил, что небольшое снижение количества обанкротившихся компаний в первом полугодии 2020 года связано с переносом процедур банкротства из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что с начала текущего года ставки на аренду комнат выросли в 39 из 70 крупных городов России.