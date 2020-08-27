Самара, 27 августа, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Форум «Армия-2020» стартует в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Танк нового поколения Т-14 «Армата»

По сообщению пресс-службы ведомства, с 27 по 29 августа на полигоне «Рощинский» будет показана новейшая техника и вооружение из четырех регионов России.

Сообщается, что военную технику доставили из воинских частей, которые дислоцируются в Удмуртии, а также в Пензенской, Самарской и Оренбургской областях.