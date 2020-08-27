Обливский район, Ростовская область, 27 августа, 2020, 12:51 — ИА Регнум. В Ростовской области потушили крупный пожар, вспыхнувший на землях Обливского лесничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 27 августа.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области В Обливском районе потушили лесной пожар

Сообщение о возгорании сухой травы неподалёку от хутора Киреев в экстренные службы поступило в 15:00 мск 26 августа. К месту было направлено несколько пожарных расчётов, в тушении огня был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России. О ликвидации возгорания было объявлено в 11:58 мск.

Напомним, что площадь лесного пожара составила 5 гектаров.