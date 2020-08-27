Нижний Новгород, 27 августа, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 августа выздоровели после заражения коронавирусом 102 443 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 124 734 человека, более 82,12% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 819 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 978 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 188 человек, в Оренбургской области — 155, в Саратовской области — 108, в Ульяновской области — 104, в Самарской области — 100, в Башкирии — 56, в Кировской области — 53, в Пензенской области — 47, в Пермском крае — 41, в Чувашии — 30, в Татарии — 28, в Мордовии и Удмуртии — по 27, в Марий Эл — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 августа в России подтверждено 975 576 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4711 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,78%. Полностью выздоровел 792 561 житель России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,92%.