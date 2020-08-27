Станция Третьяково, Алтайский край, 27 августа, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Слив нефтепродуктов из цистерны, возможно, стал причиной гибели троих человек в Алтайском крае. Как сообщает региональное СУ СК РФ, сегодня, 27 августа, их тела обнаружили в резервуаре для хранения горюче-смазочных материалов на территории автозаправочной станции в одном из сел Третьяковского района.

СКР В цистерне на АЗС в Алтайском крае найдены тела мужчин

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Причиной смерти предварительно явилось отравление нефтепродуктами», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.