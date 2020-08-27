Красноярск, 27 августа, 2020, 12:45 — ИА Регнум. С 28 августа Красноярский край переходит к третьему этапу ослабления ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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Соответствующее решение принял красноярский губернатор Александр Усс, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора.

Торговым центрам, объектам розничной торговли, кафе и ресторанам можно будет работать без ограничения числа посетителей и занимаемой площади. При этом в организациях общепита расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м либо между столами должны быть установлены перегородки.

Приступят к работе детские игровые комнаты, досуговые заведения, развлекательные центры. Однако в перечисленных объектах на одного человека, включая работников, должно приходиться не менее 4 кв. м площади.

Возобновится работа кинотеатров, театров, концертных организаций. Залы должны быть заполнены не больше чем на 50%.

Начнут работать выставки, разрешено будет проводить публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные и иные мероприятия. Условие — присутствие на мероприятиях не более 200 человек, включая журналистов, персонал и других сотрудников.

На спортивные мероприятия допустят зрителей, но трибуны должны быть заполнены не больше чем на четверть.

В краевом правительстве также уточнили, что работа ночных клубов запрещена до 2 октября. В крае сохраняется масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 27 августа коронавирус выявлен у 16 428 человек.