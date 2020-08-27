Киев, 27 августа, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить неонацистские организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил 27 августа телеканал 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

«Данные группировки систематически совершают акты запугивания путём организации взрывов, поджогов, угроз физической расправой лицам с противоположными взглядами на политические процессы в нашей стране», — написал Кива в своём обращении.

Он напомнил о взрыве гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, которую мог бросить боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о попытке похищения радикалами регионального руководителя общественной организации «Патриоты — за жизнь» Олега Ширяева.

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Кива также сослался на статью 37 конституции Украины, в которой чётко прописаны условия для запрещения политических партий, в частности пропаганда ими войны и разжигание различных видов вражды.

«Прошу вас оказать содействие в прекращении деятельности таких организаций как «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку их противоправные действия несут реальную опасность для жизни и здоровья граждан Украины. А также принять все возможные меры для остановки незаконных действий представителей радикально настроенных организаций», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове экстремисты напали на местный офис ОПЗЖ, повредили партийный баннер и разрисовали табличку.