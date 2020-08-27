Москва, 27 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Расследование по Башкирской содовой компании запускает в России цепь аналогичных проверок сделок с региональными активами начиная с 2000 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Soda.ru Башкирская содовая компания

«Сейчас составляется список всех приватизаций и слияний, которые запускались главами регионов, одобрялись ФАС России и курировались Минэкономики России. Фактически это кампания по деприватизации.

И это политическая находка — народу понравится, рейтинг президента России Владимира Путина прирастет невероятно быстро. И это позволит нивелировать риски политических процессов 2021—2024 гг.

Возможно, эта тема станет одной из главных в ходе выборов в Государственную думу РФ в 2021 году и позволит набросить ошейник на региональные элиты, которые расшалились, как в Хабаровске», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин попросил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией и выводом её акционерами денег в офшоры.

Читайте также: «Где деньги?»: Путин попросил разобраться с Башкирской содовой компанией