Тулун, Иркутская область, 27 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Власти Иркутской области и руководство РЖД сегодня, 27 августа, подписали в Тулуне меморандум о сохранении байкальских лесов. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте областного правительства, речь идёт о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Этот вопрос особенно актуален в связи с намерением железнодорожников расширить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Тулуне подписан меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды на байкальской территории

Проект модернизации БАМа и Транссиба — приоритетный не только для правительства Иркутской области, Российских железных дорог, но и для всей страны. Его итогом должно стать увеличение к 2025-му году провозной способности магистралей свыше 200 миллионов тонн грузов в год.

«Правительство Иркутской области успешно сотрудничает с РЖД и предприятиями железнодорожной отрасли. Подписание меморандума станет новым этапом нашего взаимодействия для решения задач, поставленных президентом России. На встрече с главой государства мы отдельно договорились о предоставлении наших предложений по вопросам защиты окружающей среды, лесосбережения и лесовосстановления. В первую очередь — по соблюдению экологических норм при модернизации и строительстве объектов транспортной инфраструктуры в природоохранной зоне Байкала», — подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сегодня мы не берём, а возвращаем природе то, что когда-то пострадало при строительстве Транссиба, более 100 лет назад. Работы включают в себя не только компенсационные мероприятия, но и очистку воды, воздуха. Ключевой момент меморандума — ни одного действия без экологического заключения и без обсуждения с общественностью мы делать не будем», — отметил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Глава региона отметил, что правительство Иркутской области объективно оценивает важность проекта модернизации. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет. Главное, подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев, в обязательном порядке учесть мероприятия по лесовосстановлению, расчистке берегов Байкала, обустройству заказников для сохранения животного и растительного мира.

«Для жителей Иркутской области озеро Байкал и сибирская тайга — особая ценность. На всех этапах проведения работ будет обеспечена максимальная открытость, контроль со стороны общественности и научное сопровождение. Уверен, совместными усилиями мы сумеем решить все поставленные задачи», — резюмировал врио Приангарья Игорь Кобзев.

Также глава Иркутской области подчеркнул важность создания некоммерческого Фонда по сохранению озера Байкал, главная цель которого заключается в сохранении экосистемы уникального озера. Напомним, что накануне этот вопрос исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев подробно обсудил с экологическим сообществом региона.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание, в ходе которого врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев чётко обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории: не навредить экологической экосистеме озера Байкал. Соответствующие предложения власти Приангарья оперативно разработали совместно с РЖД.

Уже известно, что в рамках работ по расширению и реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей объекты строительства будут оснащены системой видеонаблюдения, все работы будут вестись под контролем общественности.

Также планом предусмотрены очистка береговой полосы озера в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, создание канализационно-очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях и многое другое.

Ко всему прочему, во время реконструкции установят водоотводные сооружения для сбора стоковых, талых и ливневых вод. Вывозить их будут на очистные сооружения Байкальска. Ориентировочная площадь объектов, на которых предполагаются вырубки: Иркутская область — до 10 га; Бурятия — до 6 га.