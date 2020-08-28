Владимир Путин 27 августа: большое интервью и поездка в Крым — трансляция
Президент России Владимир Путин дал большое интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Интервью вышло на телеканале «Россия 24» 27 августа.
В этот же день глава государства посетил Крым для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида».
Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Читайте также: Владимир Путин даст 27 августа большое интервью
Сергей Брилёв рассказал, о чем он говорил с Владимиром Путиным:
«Будет много про белорусов», «много-много чего».
Журналист выразил уверенность, что цитировать будут обильно.
Россия подготовила резерв из правоохранителей на случай массовых беспорядков в Белоруссии. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер отмечает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил его оказать содействие в случае массовых беспорядков. Для этих целей был сформирован специальный резерв из российских правоохранителей.
Подробности в материале: Путин: Россия готова помочь Белоруссии в случае массовых беспорядков
По отношению к событиям, которые происходят в Белоруссии, Россия ведет себя в гораздо большей степени сдержано, нежели другие страны. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале «Россия 1».
Читайте также: Путин: РФ себя ведет в отношении Белоруссии гораздо сдержаннее других стран
В Белоруссии правоохранители действуют с протестующими намного мягче, чем во многих других странах. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер обратил внимание, что в ряде случаев действия белорусских властей критикуют лица, которые не обращают внимания на более жесткое подавление протестов в других странах.
«Белоруссия ведет себя, на мой взгляд, сдержано», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин сравнил протесты в Белоруссии и других странах
Сообщается, что интервью будет длится 20 минут.
Политические интересы преследуют те, кто пытается извне повлиять на ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил 27 августа российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое», — сказал Путин.
Читайте также: Путин: на процессы в Белоруссии пытаются влиять извне
Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» этим летом не состоялась в связи с эпидемиологической ситуаций по коронавирусу.
Владимир Путин сообщил, что сформирован определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые в экстренной ситуации помогут Белоруссии.
По словам президента России, его об этом резерве просил Лукашенко.
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан с курортным сезоном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Читайте подробнее: Путин объяснил новую вспышку эпидемии коронавируса в странах Европы
Благодаря эффективным решениям и всеобщей мобилизации России удалось сравнительно успешно пройти пик эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Читайте подробнее: «Смогли мобилизоваться перед общей угрозой» — Путин об эпидемии в России
Угроза эпидемии коронавируса по-прежнему сохраняется на территории России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Подробности в материале: Президент попросил граждан России соблюдать ограничительные меры
Россия готова помогать Белоруссии в защите её стабильности, суверенитета и внешних границ. Об этом заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Нет необходимости что-то скрывать», — сказал Путин.
У России есть возможность сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Читайте подробнее: Россия имеет возможность избежать новых вспышек заболевания — Путин
Вакцина от коронавируса российской разработки прошла все требуемые испытания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Об этом: Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса
Владимир Путин о задержании 33 россиян в Белоруссии:
«Это акция спецслужб. Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели — они должны были, как им сказали, выехать в третьи стран — в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы.
На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили их в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности. Людей просто заманили в страну.
Это операция украинских спецслужб совместно с американскими, сейчас это достоверно известно».
Дочь президента России успешно испытала на себе первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Об этом: Путин рассказал о состоянии привившейся от коронавируса дочери
Задержание в Белоруссии 33 граждан России незадолго до президентских выборов в республике является совместной операцией спецслужб Украины и Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил президент страны Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал задержание граждан РФ в Минске спецоперацией Украины и США
По итогам года падение ВВП России может составить менее 8,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Читайте также: Путин объяснил, почему РФ меньше пострадала от кризиса, чем страны Запада
Надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции, выразил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 27 августа в своем интервью на телеканале «Россия 24».
Об этом: Путин надеется, что Россия прошла пик коронавирусной инфекции
В России, несмотря на экономические сложности, продолжают расти резервы, что внушает оптимизм по поводу восстановления экономики страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Читайте подробнее: «Пик проблем у нас пройден» — Путин об экономическом кризисе в России
Россия ведёт себя куда более нейтрально в отношении белорусских протестов, чем некоторые страны Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Подробности в материале: Путин прокомментировал отношение России к событиям в Белоруссии
Президент Белоруссии прислушался к мнению протестующих и предложил соответствующие реформы. Однако попытки создать новые органы власти вопреки порядку, установленному действующей конституцией страны, недопустимы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Подробности в материале: «Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться» — Путин
Демонтаж вертикали президента приведет к демократизации Белоруссии, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Об этом: Шеин: демонтаж президентской вертикали приведет к демократизации Минска
Задержание 32 граждан России в Белоруссии оказалось результатом спланированной акцией украинских и американских спецслужб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Об этом: Путин рассказал, кто виноват в задержании граждан РФ в Белоруссии
Слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о наличии договорённости в рамках ОДКБ с Россией о военной помощи Минску в случае необходимости соответствуют действительности, и Москва соответствующие обязательства готова исполнять. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Читайте также: Путин назвал условие, при котором Россия окажет поддержку Лукашенко
По просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости в его применении на данный момент нет. Об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Путин рассказал о резерве правоохранителей, созданном по просьбе Лукашенко
Правоохранительные органы Белоруссии в ходе протестов ведут себя достаточно сдержанно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Читайте также: Путин прокомментировал поведение белорусских силовиков во время протестов
Российские вакцины от коронавируса, которые разрабатываются центром им. Гамалеи и научным центром «Вектор», будут конкурировать между собой. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Путин: две российские вакцины от SARS-CoV-2 будут конкурировать между собой
Трасса «Таврида» в Крыму, строительство которой велось с 2017 года, официально открыта. Об этом 27 августа заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Читайте также: Трасса «Таврида» в Крыму открыта — Дитрих
Чуть более высокие цены на нефть предпочтительнее текущих $46 за баррель, об этом заявил 27 августа президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».
«Лучше бы она была чуть побольше», — сказал Путин о цене на нефть.
Читайте также: Путин рассказал о предпочтительных ценах на нефть
Лучше бы цена на нефть была чуть побольше, сказал Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».
Читайте подробнее: Путин: лучше бы цена на нефть была чуть побольше
Президент РФ Владимир Путин в сопровождении проехал за рулем Aurus по новому построенному участку трассы «Таврида», сообщила пресс-службе Кремля 27 августа. Сопровождали президента директор АО «ВАД» Валерий Абрамов и главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.
Об этом: Владимир Путин проехал за рулем Aurus по трассе «Таврида»
«Осознать проблему — значит на половину решить ее! Тем более, несмотря на такие оценки ситуации, президент отмечает и оптимистические моменты: ВВП по году упадет не более чем на 5−6%, а пик кризисных явлений наша страна уже прошла», — заместитель председателя Партии Роста Сергей Демин об интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу «Россия-24».
Об этом: Кризис — хороший толчок для перезагрузки: о большом интервью Путина
Больше съездов нужно сделать на трассе «Таврида», это позволит туристам передвигаться с большим удобством. Об этом заявил президент Владимир Путин в Крыму 27 августа.
Читайте подробнее: Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»
Премьер-министр Польши обвинил российского президента Владимира Путина в посягательстве на Белоруссию «под ложным предлогом «восстановления контроля», написал 27 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.
Читайте подробнее: Премьер-министр Польши обвинил Путина в посягательстве на Белоруссию
Заявление премьер-министра Польши с призывами к России отказаться от «планов военной интервенции» в Белоруссии «некорректно по форме и содержанию». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме указали Польше на накорректность реакции на «интервенцию» в Минск
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал в своём аккаунте в Twitter слова президента РФ Владимира Путина о резерве из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.
«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал Моравецкий.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 27 августа, дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках трассы «Таврида» в Крыму.
Создатели автотрассы «Таврида» рассказали президенту Российской Федерации Владимиру Путину об обнаружении при строительстве дороги древней пещеры, которая была законсервирована последние полтора миллиона лет.
Читайте также: Путину рассказали об уникальной находке, сделанной при прокладке «Тавриды»
Владимир Путин в Крыму пообщался с рабочими, которые строили трассу «Таврида». Российский лидер отметил, что развитие инфраструктуры полуострова крайне важно. Но в Крыму есть ряд других проблем, которые также требуют решения.
«Это также важно, как энергетика, как вода, кстати. Мы еще должны дорешать эти вопросы, и мы это сделаем, конечно», — сказал президент.
Шесть млрд займов другим предприятиям сделала «Башкирская содовая компания» (БСК) за последних два-три года по решению учредителей. Об этом 28 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в эфире РБК. По его словам, компания предоставляла займы фирмам, уставной капитал которых менее ста млн рублей, а собственники находятся на Кипре в офшоре.
Читайте подробнее: Глава Башкирии сообщил о выводе акционерами БСК активов компании в офшоры
Руководство Башкирии не рассматривает возможность продажи «Башкирской содовой компании» в случае увеличения доли республики в этом предприятии до контрольной. Об этом 28 августа сообщил глава региона Радий Хабиров в эфире РБК.
Об этом: Глава Башкирии обрисовал дальнейшие перспективы БСК
Решение Украины в связи с ситуацией в Белоруссии приостановить все контакты с белорусской стороной в Госдуме объяснили испугом.
Читайте также: В Госдуме объяснили испугом приостановку контактов Киева с Минском
Напомним, Владимир Путин подчеркнул, что угроза коронавируса в России всё ещё сохраняется. Глава государства попросил граждан «соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты».