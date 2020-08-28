Президент России Владимир Путин дал большое интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Интервью вышло на телеканале «Россия 24» 27 августа. В этот же день глава государства посетил Крым для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида». Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:32 27.08.2020 Читайте также: Владимир Путин даст 27 августа большое интервью

13:33 27.08.2020 Сергей Брилёв рассказал, о чем он говорил с Владимиром Путиным: «Будет много про белорусов», «много-много чего».

13:34 27.08.2020 Журналист выразил уверенность, что цитировать будут обильно.

13:35 27.08.2020 Сергей Брилёв. council.gov.ru

13:39 27.08.2020 Россия подготовила резерв из правоохранителей на случай массовых беспорядков в Белоруссии. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер отмечает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил его оказать содействие в случае массовых беспорядков. Для этих целей был сформирован специальный резерв из российских правоохранителей. Подробности в материале: Путин: Россия готова помочь Белоруссии в случае массовых беспорядков

13:50 27.08.2020 По отношению к событиям, которые происходят в Белоруссии, Россия ведет себя в гораздо большей степени сдержано, нежели другие страны. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале «Россия 1». Читайте также: Путин: РФ себя ведет в отношении Белоруссии гораздо сдержаннее других стран

13:51 27.08.2020 В Белоруссии правоохранители действуют с протестующими намного мягче, чем во многих других странах. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер обратил внимание, что в ряде случаев действия белорусских властей критикуют лица, которые не обращают внимания на более жесткое подавление протестов в других странах. «Белоруссия ведет себя, на мой взгляд, сдержано», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин сравнил протесты в Белоруссии и других странах

13:51 27.08.2020 Сообщается, что интервью будет длится 20 минут.

13:52 27.08.2020 Политические интересы преследуют те, кто пытается извне повлиять на ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил 27 августа российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24». «Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое», — сказал Путин. Читайте также: Путин: на процессы в Белоруссии пытаются влиять извне

13:57 27.08.2020 Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» этим летом не состоялась в связи с эпидемиологической ситуаций по коронавирусу.

14:00 27.08.2020 Владимир Путин сообщил, что сформирован определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые в экстренной ситуации помогут Белоруссии.

14:01 27.08.2020 По словам президента России, его об этом резерве просил Лукашенко. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».

14:03 27.08.2020 Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан с курортным сезоном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Читайте подробнее: Путин объяснил новую вспышку эпидемии коронавируса в странах Европы

14:08 27.08.2020 Благодаря эффективным решениям и всеобщей мобилизации России удалось сравнительно успешно пройти пик эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Читайте подробнее: «Смогли мобилизоваться перед общей угрозой» — Путин об эпидемии в России

14:10 27.08.2020 Угроза эпидемии коронавируса по-прежнему сохраняется на территории России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Подробности в материале: Президент попросил граждан России соблюдать ограничительные меры

14:11 27.08.2020 Россия готова помогать Белоруссии в защите её стабильности, суверенитета и внешних границ. Об этом заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». «Нет необходимости что-то скрывать», — сказал Путин. Об этом: Путин: Россия готова защищать Белоруссию

14:16 27.08.2020 У России есть возможность сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Читайте подробнее: Россия имеет возможность избежать новых вспышек заболевания — Путин

14:20 27.08.2020 Вакцина от коронавируса российской разработки прошла все требуемые испытания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Об этом: Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса

14:21 27.08.2020 Владимир Путин о задержании 33 россиян в Белоруссии: «Это акция спецслужб. Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели — они должны были, как им сказали, выехать в третьи стран — в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили их в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности. Людей просто заманили в страну. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими, сейчас это достоверно известно».

14:24 27.08.2020 Дочь президента России успешно испытала на себе первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Об этом: Путин рассказал о состоянии привившейся от коронавируса дочери

14:26 27.08.2020 Задержание в Белоруссии 33 граждан России незадолго до президентских выборов в республике является совместной операцией спецслужб Украины и Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил президент страны Владимир Путин. Читайте также: Путин назвал задержание граждан РФ в Минске спецоперацией Украины и США

14:30 27.08.2020 По итогам года падение ВВП России может составить менее 8,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Читайте также: Путин объяснил, почему РФ меньше пострадала от кризиса, чем страны Запада

14:33 27.08.2020 Надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции, выразил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 27 августа в своем интервью на телеканале «Россия 24». Об этом: Путин надеется, что Россия прошла пик коронавирусной инфекции

14:33 27.08.2020 В России, несмотря на экономические сложности, продолжают расти резервы, что внушает оптимизм по поводу восстановления экономики страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Читайте подробнее: «Пик проблем у нас пройден» — Путин об экономическом кризисе в России

14:40 27.08.2020 Россия ведёт себя куда более нейтрально в отношении белорусских протестов, чем некоторые страны Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Подробности в материале: Путин прокомментировал отношение России к событиям в Белоруссии

14:43 27.08.2020 Президент Белоруссии прислушался к мнению протестующих и предложил соответствующие реформы. Однако попытки создать новые органы власти вопреки порядку, установленному действующей конституцией страны, недопустимы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Подробности в материале: «Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться» — Путин

14:47 27.08.2020 Демонтаж вертикали президента приведет к демократизации Белоруссии, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом: Шеин: демонтаж президентской вертикали приведет к демократизации Минска

14:51 27.08.2020 Задержание 32 граждан России в Белоруссии оказалось результатом спланированной акцией украинских и американских спецслужб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Об этом: Путин рассказал, кто виноват в задержании граждан РФ в Белоруссии

14:58 27.08.2020 Интервью телеканалу Россия 24. kremlin.ru

14:58 27.08.2020 Слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о наличии договорённости в рамках ОДКБ с Россией о военной помощи Минску в случае необходимости соответствуют действительности, и Москва соответствующие обязательства готова исполнять. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Читайте также: Путин назвал условие, при котором Россия окажет поддержку Лукашенко

15:02 27.08.2020 По просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости в его применении на данный момент нет. Об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Путин рассказал о резерве правоохранителей, созданном по просьбе Лукашенко

15:04 27.08.2020 Правоохранительные органы Белоруссии в ходе протестов ведут себя достаточно сдержанно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву. Читайте также: Путин прокомментировал поведение белорусских силовиков во время протестов

15:23 27.08.2020 Российские вакцины от коронавируса, которые разрабатываются центром им. Гамалеи и научным центром «Вектор», будут конкурировать между собой. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Путин: две российские вакцины от SARS-CoV-2 будут конкурировать между собой

15:26 27.08.2020 Трасса «Таврида» в Крыму, строительство которой велось с 2017 года, официально открыта. Об этом 27 августа заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Читайте также: Трасса «Таврида» в Крыму открыта — Дитрих

15:28 27.08.2020 Чуть более высокие цены на нефть предпочтительнее текущих $46 за баррель, об этом заявил 27 августа президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1». «Лучше бы она была чуть побольше», — сказал Путин о цене на нефть. Читайте также: Путин рассказал о предпочтительных ценах на нефть

15:34 27.08.2020 Лучше бы цена на нефть была чуть побольше, сказал Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1». Читайте подробнее: Путин: лучше бы цена на нефть была чуть побольше

15:48 27.08.2020 Президент РФ Владимир Путин в сопровождении проехал за рулем Aurus по новому построенному участку трассы «Таврида», сообщила пресс-службе Кремля 27 августа. Сопровождали президента директор АО «ВАД» Валерий Абрамов и главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков. Об этом: Владимир Путин проехал за рулем Aurus по трассе «Таврида»