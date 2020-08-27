Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В Главгосэкспертизе России одобрили проектно-сметную документацию на строительство участка подключения действующей платной автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) и будущей Широтной магистрали скоростного движения (прежнее название — Восточный скоростной диаметр, ВСД).

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

«Подключение запланировано севернее развязки с Благодатной улицей, сам новый участок пройдет по территории Кировского, Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве. Проектную документацию подготовили в АО «Институт «Стройпроект».

Широтная магистраль скоростного движения станет шестиполосной дорогой протяженностью 27,4 км. Она начнется от примыкания к южному участку ЗСД, пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее города Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.

В рамках строительства новой магистрали будет возведен новый мост через Неву — в створе улиц Фаянсовая и Зольная вблизи Финляндского железнодорожного моста. Подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения позволит сформировать обход центральных районов Санкт-Петербурга и обеспечит связь востока Петербурга с северными районами.

Непосредственно на примыкании ЗСД и ВСД построят участок протяженностью 2,6 км и съезды транспортных развязок в районе Витебского проспекта. В рамках проекта между Заставской улицей и Лиговским проспектом соорудят новый створ Витебского проспекта с путепроводом через железнодорожные пути и реконструируют Воздухоплавательную улицу.

Пункты взимания платы за проезд появятся на съездах развязки на пересечении с ЗСД Для пешеходного движения через Витебский проспект будет построен надземный пешеходный переход.

Застройщик и источник финансирования проекта — АО «Западный скоростной диаметр».