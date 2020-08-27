Кострома, 27 августа, 2020, 12:04 — ИА Регнум. В Костромской области по состоянию на 27 августа за сутки выздоровели 39 человек с диагнозом COVID-19, один пациент скончался. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Pixabay.com

За 24 часа в регионе выявлено 38 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся за всё время пандемии составило 3 393 человека, из них выздоровели 2 352 человека и 40 — умерли.