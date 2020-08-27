Севастополь, 27 августа, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Севастополь обеспечен водой до декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. По словам вице-губернатора Владимира Базарова, запасы воды в Чернореченском водохранилище позволяет властям не вводить график водоснабжения, как в Крыму.

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«На сегодняшний день ситуация в Севастополе с водой лучше, чем в других регионах Крыма. В водохранилище 22 миллиона 500 тысяч кубов воды — это примерно третья часть от его общего объема. Даже если вообще не будет осадков, то этих запасов хватит до декабря месяца», — уточнил Базаров.

Вместе с тем, власти приняли ряд мер для экономии воды. Так, изменена система очистки фильтров, графики подачи воды ввели в садовых товариществах, прекращена подача питьевой воды для технических нужд городу. В общей сложности принятые меры позволяют экономить до 35 тыс. кубометров воды.

«Врио губернатора Михаил Развожаев работает над решением этой задачи, в частности проводит переговоры в Москве. Сейчас живем в прежнем режиме, график подачи воды не вводим», — добавил Владимир Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 августа в Симферополе и ещё ряде муниципалитетов Республики Крым ввели графики подачи воды. Это связано с резким падением уровня воды в водохранилищах из-за сильной засухи.