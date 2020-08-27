Орел, 27 августа, 2020, 11:48 — ИА Регнум. 41 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Орловской области за мнувшие сутки, данные опубликованы 27 августа федеральным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Почти в два раза больше пациентов, 79 человек, за сутки признаны выздоровевшими после коронавируса. Статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего в регионе с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6849 человек, в том числе выздоровели уже 5419 пациентов. Жизни 104 человек врачи спасти не смогли.