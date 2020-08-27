Ростов-на-Дону, 27 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четверо мужчин в возрасте от 59 до 92 лет и две женщины в возрасте 81 года и 83 лет. Все жертвы COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Ростовской области достигло 332 человек.