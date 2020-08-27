Новосибирск, 27 августа, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 22 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 973, в районных больницах — 451 пациент. Всего в регионе проведено 403 252 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 366 новосибирцев, снято с наблюдения 35 589 человек.