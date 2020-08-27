Киев, 27 августа, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что власти страны «пожирают собственный национальный организм и занимаются самоуничтожением».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Таким образом Саакашвили, экс-губернатор Одесской области, сегодня, 27 августа, отреагировал на назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика, одиозного чиновника времен президентства Януковича.

Саакашвили назвал Пудрика «этим типом», оценив его назначение как «типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами».

«Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же «профессионалов» и углубляя круг коррупции?» — задался вопросом одиозный политик.

Также он заявил, что существует программа таможенной реформы, которая была создана национальным советом реформ по поручению президента Владимира Зеленского. Саакашвили пообещал, что если власть даст разрешение на реализацию, то после шести месяцев с момента осуществления этой программы на Украине будет «вообще нулевая коррупция».

ИА REGNUM напоминает, что начальником Одесской таможни с 26 августа официально стал Денис Пудрик, который с начала июля числился заместителем главы ведомства.

Пудрик в 2015 году был люстрирован и уволен, но в январе текущего года Кировоградский городской административный суд отменил решение об увольнении чиновника и восстановил его в прежней должности. Более того, по решению суда из-за «вынужденного прогула» таможня должна выплатить Пудрику 677 тысяч гривен (примерно 25 тыс. долларов).

Президент и правительство данное назначение пока не комментировали.