«Гоняют, как зайцев»: об инциденте между военными России и США в Сирии
Москва, 27 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Инцидент с военными США, которые, как было заявлено, пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии, в своём телеграм-канале прокомментировал полковник полиции в отставке МВД РФ Алексей Трифонов:
По поводу сделанного ранее заявления представителя Совета национальной безопасности США, обвинившего российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали американские военнослужащие, полковник иронично заметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии, в ходе которого пострадали американские солдаты, сказано в заявлении представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Уллиота на сайте ведомства. По его словам, 25 августа автомобиль ВС РФ врезался в бронированную машину коалиционных войск.
В Минобороны России заявили, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции. По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, несмотря на договорённости, американцы попытались блокировать российский патруль, тот в ответ принял необходимые меры.