Калуга, 27 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Сборы ребенка в школу в 2020 году обошлись бюджету калужской семьи в 35 тысяч рублей. Об этом 27 августа рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM мать ученика пятого класса Светлана Городовикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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По её словам, если раньше перед началом учебного года в семье старались покупать одежду и канцтовары для сына-школьника на ярмарках, то в этом году после вынужденного «коронавирусного простоя» коммерсанты на «школьных базарах» не спешат уступать товары по приемлемым ценам. В свою очередь, сетевые супермаркеты, которых в Калуге немало, наперебой предлагают ассортимент товаров для школьников, обещая скидки от 30 до 45%. Так, супермаркеты предлагают школьные ранцы и рюкзаки стоимостью от 599 до 799 рублей, тетради ученические и общие от 13 по 36 рублей за штуку, пеналы от 99 рублей, подставку для книг по 169 рублей. Ручки шариковые стоят от 13 рублей, набор для карандашей — от 29 рублей, калькулятор карманный — 339 рублей.

На школьную форму для мальчика семье пришлось потратить почти семь тысяч рублей, плюс спортивная форма — ещё 3500 рублей. Кожаные туфли — в пределах 2500 тыс. рублей. Порядка трёх тысяч рублей ушло на покупку маек, рубашек, брюк и подштанников. Утеплённые вещи и зимняя обувь «вынули» из семейного бюджета ещё пять тысяч рублей. Кнопочный телефон обошёлся в 1200 рублей — родители пятиклассника считают, что смартфон в школе ребенку не нужен. Около двух тысяч рублей стоили канцтовары.

Опасаясь нового перехода на дистанционное обучение, на семейном совете решили еще около 15 тысяч рублей отложить на покупку ноутбука. В среднем в Калуге ноутбук стоит от 15 до 45 тысяч рублей. Также из-за угрозы вируса пришлось позаботься и о том, чтобы у ребёнка с собой были влажные салфетки и антисептики, а это — дополнительные траты.

У семьи Городовиковых подрастают двое детей — сын-школьник и четырёхлетняя дочь. Глава семьи — водитель грузового автомобиля, мать работает воспитателем в детском саду. Доход у семьи невелик, поэтому Городовиковы считают, что инициатива сделать постоянной выплату в 10 тысяч рублей на августовские сборы для школьников «очень важна, так как эти деньги для семейного бюджета станут весомой прибавкой».