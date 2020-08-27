Ростов-на-Дону, 27 августа, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 25 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 68 носителей инфекции, в Шахтах — десять, в Таганроге — семь. Почти 22% жителей региона, получившие за сутки положительный результат теста на коронавирус, — пожилые люди старше 66 лет. 3,1% новых носителей инфекции — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 16 тыс. 406 человек.