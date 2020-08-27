Тверь, 27 августа, 2020, 11:13 — ИА Регнум. 24 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Три пациента за минувшие сутки скончались, 25 пациентов за тот же период выписаны с выздоровлением после коронавируса.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5308 человек, выписаны с выздоровлением 4130. Скончались 184 пациента. В регионе уже провели почти 160 тыс. исследований на коронавирус, за последние сутки — 681.