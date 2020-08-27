Красноярск, 27 августа, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 27 августа коронавирус выявлен у 16 428 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 112 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вылечился ещё 81 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 13 195.

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом, за весь период — 450.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 16 316 человек.