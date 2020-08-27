«Абсолютно всем» забайкальцам рекомендовано привиться от гриппа
Чита, 27 августа, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В преддверии «сезона простуд» в Забайкальский край уже поступило около 274 тысяч доз вакцины от гриппа и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, «вакцинация рекомендуется абсолютно всем», но особенно актуален этот совет для забайкальцев, перенесших коронавирус.
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»Так как вирусы гриппа постоянно видоизменяются, прививаться необходимо ежегодно, чтобы успешно противостоять вирусам, которые мутировали. Вакцины от гриппа не содержат живых вирусных частиц и поэтому не могут вызвать заболеваний», — пояснила Светлана Лапа. По её словам, в первую очередь будут вакцинировать медработников, преподавателей и студентов.
Как уже сообщало ИА REGNUM,эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается: на 27 апреля в регионе выявили 4517 носителей SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4150 пациентов (50 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.