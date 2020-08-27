Москва, 27 августа, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Экипажи российских пассажирских лайнеров стоит дополнить врачами на рейсах продолжительностью более трёх часов. Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов указал это в письме на имя министра транспорта России Евгения Дитриха, сообщает 27 августа RT.

lukasbieri Стюардесса оказывает помощь

Курдесов полагает, что экипаж не всегда может быстро оказать помощь пассажиру в случае серьёзных проблем со здоровьем. Он предложил министру рассмотреть целесообразность изменений в законодательстве о внутренних пассажирских авиаперевозках.

Речь идёт о наделении авиакомпаний обязанностью «включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы, продолжительность которых составляет более трёх часов».