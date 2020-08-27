Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки зафиксировано сразу пять летальных исходов у заболевших COVID-19, сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе. Такая суточная смертность в регионе последний раз была 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Таким образом в Ленобласти с начала пандемии непосредственно от коронавирусной инфекции умерли 79 человек.

За прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 29 новых носителей SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии в регионе заразилось 6685 человек. Выздоровели за сутки 27 человек, а за всё время — 4916 человек.