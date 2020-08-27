Пенза, 27 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Пензенской области по информации на 27 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7863 человек. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 62 жителя региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Всего с начала пандемии выздоровели 7417 пензенцев, за сутки — 47 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 105 человек. За сутки от инфекции умер 67-летний мужчина. О его гибели сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

В регионе ежесуточно регистрируется рост числа заболевших. Так, в понедельник, 24 августа выявили 50 новый носителей коронавируса, 25 августа — 54 человека, 26 августа — 59, сегодня, 27 августа — 62 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области продолжают оказывать плановую первичную медико-санитарную помощь сельскому населению с помощью передвижных медицинских комплексов.

Читайте также: Около 20 тыс. пензенцев прошли осмотры в передвижных медкомплексах