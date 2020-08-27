Саратов, 27 августа, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В помещении торговой точки по улице Орджоникидзе в Саратове обнаружили тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением. В региональном следственном управлении СКР по данному факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Тело погибшего обнаружили в дневное время 26 августа. Следствию предстоит выполнить комплекс оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении преступления задержали 69-летнего местного жителя.

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