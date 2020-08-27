Москва, 27 августа, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 36 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

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Под отзыв попали 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC, CLS, которые были реализованы с 2019 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора», — говорится в сообщении.

На отозванных машинах в случае необходимости будут откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

Ранее сообщалось об отзыве 706 машин Mercedes-Benz X-Class и один автомобиль Mercedes-Benz V-Class/VITO.

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