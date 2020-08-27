Тбилиси, 27 августа, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Экспорт персиков и нектаринов из Грузии почти в два раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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По данным ведомства, по состоянию на 25 августа из Грузии за границу вывезли 23 109 тонн этих фруктов. Это в 1,84 раза больше, чем за такой же период в 2019 году, когда экспортировали 15 556 тонн.

Сообщается, что почти 65% от собранного урожая было вывезено в Россию — 14 906 тонн. На втором месте по этому показателю Армения, в которую поставили 7202 тонны, а на третьем — Азербайджан, куда экспортировали 567 тонн.

Стоит отметить, что в этом году власти Грузии на фоне упадка в туристическом секторе больше внимания уделяют аграриям, чем ранее. Для них была упрощена процедура прохождения фитосанитарного контроля и таможни, организована работа дополнительных складов и холодильных установок.