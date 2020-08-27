Москва, 27 августа, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий наказание за незаконную коллекторскую деятельность, разработали в комитете Госдумы по безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа, об этом сообщил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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«Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму», — сказал Пискарёв.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 1724, установив повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Наказывать будут за незаконную коллекторскую деятельность, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу.

Инициатива разработана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.