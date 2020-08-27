Сеул, 27 августа, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Компания Kia представила в Южной Корее обновленный седан Stinger. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба компании.

Kianewscenter Обновленный седан Kia Stinger

Спортивный автомобиль Stinger Meister — обновленная версия первого поколения Stinger, выпущенного в 2017 году. Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом или бензиновым двигателем на 3,3 л. При этом обновленный седан с новым 2,5-литровым агрегатом T-GDi Smartstream будет продаваться на авторынках Южной Кореи, США и Мексики.

Новинка получила функции безопасности, которые включают в себя монитор слепых зон, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении и систему камер кругового обзора на 360 градусов.

В салоне сиденья выполнены из стеганой ромбовидной кожи наппа. Кроме того, внутри появилась новая информационно-развлекательная и навигационная системы с 10,25-дюймовым экраном.

Новый Kia Stinger поступит в продажу в Южной Корее в третьем квартале 2020 года, а затем модель появится в других странах.

Ранее стало известно, что электрокар южнокорейской компании Kia будет выпущен в 2021 году.

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