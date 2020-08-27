Чебоксары, 27 августа, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Чувашии в преддверии проведения выборов закупаются медицинские маски, перчатки и антисептики для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. На эти цели направят выделенные из «резерва» средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы в условиях пандемии

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Председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков заявил, что подготовка к выборам главы «идёт согласно плану». По его словам, на средства из резервного фонда, которые уже поступили в избирком, дополнительно закупаются «750 тыс. масок, 75 тыс. перчаток и по 20 литров антисептиков на каждую участковую комиссию доставим».

«Уверен, что и масок, и перчаток, и антисептиков хватит, чтобы обеспечить всех участников выборного процесса, включая органы правопорядка», — считает Цветков.

Ранее из резервного фонда республики выделено 46 207 тыс. рублей на информирование граждан о выборах и обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в период голосования. Главным распорядителем назначена Центральная избирательная комиссия Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике будет изготовлено 929 500 бюллетеней для голосования на выборах главы Чувашии.

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Напомним, в сентябре в Чувашии пройдут выборы главы республики и выборы в органы местного самоуправления, в том числе будут сформированы парламенты новых созывов в Чебоксарах и Новочебоксарске. Голосование будет идти три дня, 11−13 сентября.