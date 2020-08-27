Новосибирск, 27 августа, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Новосибирца Сергея Шилова, который служил в Шиловском гарнизоне Новосибирской области, поразило сегодняшнее состояние военного городка. Об этом он сообщил в программе «Револьвер» в эфире «Говорит Москва».

Влад Шурыгин Шиловский гарнизон Новосибирской области

«Когда мы прокатились по этому гарнизону, то состояние было удручающим. Насколько я помню, во время моей службы даже эту дорогу — от трассы до гарнизона — делали два раза: перед приездом комиссий. Но она была, и была хорошей. Дома офицерского состава (ДОСы), нужно сказать, что это было 33 года назад, но тогда они находились в хорошем состоянии. И то, что я увидел сейчас, я бы назвал каким-то кошмаром. Воду в казармах мы пили из-под крана. И если бы был какой-то негатив к качеству воды, он бы в голове сохранился, но в голове у меня этого негатива нет. Меня поразило состояние школы и неподдельный энтузиазм её сотрудников. Они как-то не соответствовали друг другу. Плесень на потолках, затхлый запах, и в то же время люди с горящими глазами, которые нам показывали поделки детей. А ещё показывали, на что они потратили 13 тысяч рублей, выданные им на ремонт. Самое интересное, с преподавателей ещё потребовали финансовый отчёт о потраченных средствах, а ещё проверяли качество выполненных работ, хотя не прислали ни одного строителя. И люди там живут, и дети здесь растут. И это дети тех солдат, которые нас защищают», — рассказал Сергей Шилов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель главного редактора газета «Завтра» Владислав Шурыгин сообщил о том, что больше трехсот новосибирских семей в военном городке Шиловского гарнизона живут фактически отрезанные от цивилизации.

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