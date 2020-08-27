Москва, 27 августа, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы перевёл в закрытый режим рассмотрение многомиллионного иска Сбербанка к двум строительным компаниям. В споре на 713 млн рублей фигурируют также крупнейшие авиастроительные активы страны и «Объединённая судостроительная корпорация», передаёт ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Сбербанк

Иск к ООО «Строительная компания «Строй групп» и ООО «ТКМ» банк подал ещё в мае 2020 года, требуя взыскать 713 540 195,94 рубля и наложить взыскание на заложенное имущество. Третьими лицами в дело были приглашены, кроме ПАО «Объединенная судостроительная корпорация», «Московский государственный институт международных отношений МИД РФ», авиахолдинг «Сухой», ООО «Гагаринский машиностроительный звод», ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», ульяновское АО «Авиастар-СП», научно-производственная корпорация «Иркут», Высшая школа экономики, а также судостроительный комплекс «Звезда», Росреестр по Калужской области, АО «Красноярский машиностроительный завод», ООО «СК Монолит» из Калининграда.

«Судом доведено до сведения лиц, участвующих в деле, что от ПАО «Объединённая судостроительная корпорация» для приобщения к материалам дела поступили документы, имеющие гриф «совершенно секретно», — отметил судья в своём определении.

Заседание, намеченное на август, не состоялось и перенесено на 8 октября 2020 года. Для соблюдения закона «О государственной тайне» оно пройдёт в закрытом режиме.