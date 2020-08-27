Горно-Алтайск, 27 августа, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Правоохранители задержали бывшего зампреда правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники.

Altai-republic.ru Роберт Пальталлер

Предположительно, это может быть связано с расследованием уголовного дела из-за коррупции в сфере земельных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер ушёл в отставку весной 2019 года, вскоре после назначения на должность исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина. Ранее активисты ОНФ попросили Генпрокуратуру РФ проверить деятельность Пальталлера на предмет коррупционных нарушений в связи передачей земель хозяйства «Чуйское» в собственность компании «Алтайский берег».

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