Минск, 27 августа, 2020, 06:20 — ИА Регнум. Российские снайперы прошли первый этап международного конкурса АрМИ «Снайперский рубеж», отработав сложные упражнения и продолжив борьбу в индивидуальном зачёте. Об этом 27 августа сообщает РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

В одном из упражнений военнослужащим требовалось поразить три мишени «Поясная фигура», расположенные на расстоянии от 300 до 600 метров, произведя шесть выстрелов. На задание отводилось три минуты, в том числе на смену магазинов.

Кроме того, снайперы отработали стрельбу с выносом точки прицеливания и из неудобных положений.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе поступили из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, а также Сербии и Вьетнама.

Читайте также: В соревнованиях АрМИ­-2020 примут участие команды Палестины и Израиля