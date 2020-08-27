Вашингтон, 27 августа, 2020, 05:32 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов ввести санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов вызывает недоумение, говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном 27 августа на странице диппредставительства в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Таким образом дипломат прокомментировал сообщение министерства торговли США, в котором российские НИИ заподозрили в работе над химическим и биологическим оружием.

«Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено», — написал Антонов.

Он отметил также, что в Вашингтоне проигнорировали тот факт, что Организация по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердила, что Москва полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химического оружия.