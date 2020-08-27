Вашингтон, 27 августа, 2020, 03:12 — ИА Регнум. В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединенные Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается», — написал представитель американского внешнеполитического ведомства.

В своей публикации Биллингсли приложил ссылку на сообщение в газете South China Morning Post, в котором утверждалось, что запуски Китаем ракет выполнены для «запугивания США».

Китай, как сообщали источники, запустил две баллистические ракеты 26 августа утром, послав предупреждение США. Обе ракеты (DF-26B и DF-21D) были запущены из китайских провинций и приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.

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