Тирана, 26 августа, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Глава МИД Албании Гент Цакай 26 августа призвал албанцев в Черногории массово явиться на выборы.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик призвал сородичей голосовать за Албанский список, чтобы сохранить евроатлантическую ориентацию страны.

Гент Цакай

«Призываю вас всех, наших сородичей, наших братьев в Черногории, массово явиться на выборы в воскресенье (30 августа — прим.), чтобы решительно поддержать Албанский список и сохранить евроатлантический проект Черногории. Этот список не только в первый раз объединяет Малесию и Ульчин, но должен объединить всех албанцев без исключения».