Приштина, Сербия, 26 августа, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 25 августа провел встречу с командующим КФОР (миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН — ИА REGNUM) Микелем Роси и главой муниципалитета Дечан Башким Рамосай. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Kryeministri-ks.net Авдулла Хоти

Встреча была посвящена обсуждению строительства трассы Дечан-Плава, которая соединит Косово с Черногорией. Сербия занимает резко негативную позицию в связи с данным строительством, поскольку работы якобы могут навредить сербскому монастырю в Дечане, являющемуся памятником культурного наследия.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил о готовности пойти навстречу требованиям Белграда, однако мэр Дечана Рамосай в категорической форме отказался останавливать работы.

После встреч с Хоти и Риси его мнение, судя по отсутствию заявлений, не изменилось.

В ближайшее время глава косовского правительства намерен лично посетить место ведения работ.