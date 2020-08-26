Вашингтон, 26 августа, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обратился по телефону к начальнику генерального штаба ВС России Валерию Герасимову, сообщает 26 августа пресс-служба Пентагона.

U.S. Department of Defence Американский солдат

При этом военное ведомство США не уточнило содержание разговора двух военачальников.

«В соответствии с принятой ранее практикой, оба решили сохранить детали … в тайне», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что телефонный разговор проходил на фоне инцидента, произошедшего между российскими и американскими военными в Сирии.

По данным СМИ, на северо-востоке Сирии несколько военных США получили травмы от столкновения с российским бронетранспортёром. Американская сторона утверждает, что российский экипаж преднамеренно протаранил бронемашину США.