Москва, 26 августа, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Попытка США реанимировать санкции против Ирана в Совете Безопасности ООН потерпела крах, сообщили 26 августа в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Это произошло накануне, 25 августа, в ходе заседания СБ ООН на тему попыток США восстановить отменённые резолюции по антииранским санкциям. СБ ООН не согласился с позицией США, что санкции против Ирана могут быть восстановлены.

«Американские коллеги имели возможность убедиться, что международное сообщество решительно отвергает их притязания на использование соответствующего механизма, предусмотренного СВПД (ядерная сделка с Ираном — прим. ИА REGNUM) и резолюцией СБ ООН 2231», — говорится в сообщении МИД РФ.

Вашингтон сам вышел из договора СВПД, поэтому не может влиять на активацию резолюций по Ирану и его ядерной программе.

«Стремление Вашингтона навязать миру своё ошибочное прочтение резолюции СБ ООН 2231 и ускользнуть от ответственности за допущенные им грубые нарушения своих обязательств не встречает в СБ ООН ни понимания, ни поддержки», — сообщили в российском ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва сразу после заявления о намерении Вашингтона восстановить антииранские санкции в СБ ООН предупредила, что не даст провести эту инициативу. Её не поддержали и европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий.