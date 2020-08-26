Гаага, Нидерланды, 26 августа, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Пожизненное заключение, к которому приговорён Ратко Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, является несправедливым приговором.

Evstafiev Ратко Младич

Об этом Младич заявил в зале суда, когда ему было предоставлено слово. Суд проходил в Гааге (Нидерланды). Комментируя вынесенный вердикт, Младич заявил:

«Судьи защищали не правду, они защищали Нидерланды и голландских миротворцев».

Он добавил, что всю свою жизнь был военным, и в мирное время, и во время войны действуя «в соответствии с законами своей страны, которая была уничтожена союзниками по НАТО».

Младич «Я не начинал эту войну и не строил планов атаковать Югославию».

Напомним, накануне, 25 августа, апелляционный суд в Гааге вынес Младичу приговор о пожизненном заключении, признав его виновным в преступлении против человечности.

Читайте также:Арестован генерал Ратко Младич — Тадич просит принять Сербию в ЕС

Арестован Младич был в 2011 г., а два года назад Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Защита Младича подала апелляцию.