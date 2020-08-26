Мурманск, 26 августа, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Мурманские власти закупили для школ 11 467 тысяч бактерицидных рециркуляторов и 1091 термометр. На эти цели из резервного фонда областного правительства было выделено более 147 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Георгий Балаков ИА REGNUM Бактерицидный рециркулятор

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»Органы местного самоуправления обеспечили подведомственные образовательные организации санитайзерами, кожными антисептиками, дезсредствами и средствами индивидуальной защиты», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора не повлечет за собой увеличения нагрузки на педагогов — на шестидневный режим работы школы не перейдут.

«100% учащихся начальных классов и 51 школа региона полностью перейдут на пятидневный режим обучения», — подчеркнули в министерстве.

Добавим, что 1 сентября школы Мурманской области примут 82,5 тысячи школьников, из которых 8,9 тысячи — первоклассники.