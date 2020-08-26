Вашингтон, 26 августа, 2020, 22:12 — ИА Регнум. США считают, что «режим Асада» не должен очищать от незаконных вооруженных формирований новые территории Сирии, а вместо этого сесть за стол переговоров, заявил 26 августа специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри в столице Турции.

Abkhazian Network News Agency Танк сирийской армии

По его словам, «режим не должен получить новые территории».

«Режим должен вернуться за стол переговоров и иметь дело с международным сообществом. Это наш приоритет, и это мы будем обсуждать с турецкими официальными лицами», — сказал Джеффри.

Кроме того, он заявил, что Сирия является «огромной угрозой безопасности для всех ее соседей, начиная с Турции».

Ожидается, что 27 августа Джеймс Джеффри встретится с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном и главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром.