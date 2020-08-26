Санкт-Петербург, 26 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Год назад в Санкт-Петербурге активно обсуждалось намечающееся «выселение» Санкт-Петербургского госуниверситета за пределы исторической части города. Идея простая: вуз переезжает на окраины в новые здания, а его собственность распродается. Сопровождающие подобные переезды в Северной столице финансово-уголовные скандалы, позволяют предположить, что в таких распродажах интересантом выступает отнюдь не бюджет города или вуза.

Tr.pinterest.com Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

Теперь, из открытого письма санкт-петербургских ученых мы узнаем, что уже несколько лет от атак городских чиновников приходится отбиваться Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП), из-за того, что расположенный на территории его студенческой спортивной базы барак внезапно оказался памятником культуры конца XIX века.

Проработавший в СПбГУП более 50 лет, в том числе ректором, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ, профессор, В.Е.Триодин, отдавший вузу 43 года профессор, кандидат пед. наук, в прошлом первый проректор СПбГУП Л.А. Санкин и председатель совета ветеранов СПбГУП, участник обороны Ленинграда от фашистов, выпускница ВПШК (СПбГУП) 1968 г., преподававшая в вузе 52 года, В.П.Одоева, выступили с открытым письмом, в котором заявили, что СПбГУП вынужден отвлекаться на навязанную ему борьбу с произволом чиновников.

Вуз потратил 8 миллионов рублей на экспертизы, доказывающие, что барак был построен в 1917 году и ценности не представляет. Но это не дает ему гарантий, что чиновники откажутся от своей идеи.

Впервые интерес к бараку КГИОП проявил в июле 2014 г., когда обратились в суд Фрунзенского района с иском об обязании СПбГУП оформить охранное обязательство относительно объекта культурного наследия, расположенного в микрорайоне «Шувалово — Озерки». Основанием для требований стало включение в 2001 году дома с подобным адресом в «Перечень выявленных объектов, представляющих историческую или культурную ценность». Однако у университета на руках было госсвидетельство о профсоюзной собственности, полученное с учетом современных правил в 2013 г., с четким обозначением «отсутствия обременений».

Впрочем, оказалось, что госорган не смог указать, о каком конкретно здании, идет речь. В иске фигурировал адрес: Береговая, д. 4(Восточный корпус), а университетский объект расположен по адресу ул. Береговая, д. 4, литера А. Необходимо отметить, что Петербурге имеется 8 улиц с наименованием «Береговая», на них 9 домов под номером четыре. Только в одном Выборгском районе таких домов 6. Кроме того, чиновники утверждали, что речь идет не о бараке, а о памятнике русского деревянного зодчества, построенном купцом К.И. Ланге в 1877 — 1879 годах. Между тем в вузе нашли документы, свидетельствующие, что это строение было введено в эксплуатацию в 1917 году, а потом многократно перестраивалось.

В 1934 году профсоюзы города на членские взносы купили барак у разорившегося нэпмана К.Т. Лобова. По документам профсоюзы передали здание своему вузу. С 80-х годов барак оказался непригоден к эксплуатации: ни современного отопления, ни туалетов. Здание практически сгнило. КГИОП от иска отказался — не было доказательств наличия памятника. А в 2016 году появилась экспертиза, выполненная по заказу чиновников, якобы, еще в 2014 году и это стало новым поводом для возобновления судебных тяжб. Чиновники включили здание уже с другим адресом в список охраняемого культурного наследия.

Университет провел цикл экспертиз, к которым привлек профессионалов экстра-класса. Первая же из них показала, что ни в одном из соответствующих госархивов нет никаких сведений о данном объекте. Зато нашелся ряд карт местности периода с 1879 по 1915 годы. Следующая экспертиза была проведена Московским государственным университетом геодезии и картографии. Специалисты высокоточными методами совместили со старинными картами полученные космической съемкой координаты фундамента, оставшегося от объекта. Оказалось, что сегодняшнего фундамента на архивных картах не существует до 1915 года включительно.

Далее другими сертифицированными специалистами была проведена строительная экспертиза, показавшая, что фундамент объекта создан из заводского кирпича советского периода, причем — разных партий. То есть, судя по всему, из остатков фундаментов других зданий советской постройки. Согласно данным экспертизы, по состоянию фундамента и бревен сохранившегося каркаса можно уверенно сделать вывод о приемах строительства советского времени. О том же свидетельствуют и другие использованные материалы — рубероид, гвозди и прочее.

Русским музеем проведены исследования пяти слоев лакокрасочного покрытия деревянной резьбы, украшавшей здание. Самый нижний слой нельзя датировать ранее второго-третьего десятилетий ХХ века. По оценке архитектурных специалистов, речь идет об образце типового строительства 20-х годов по технологиям быстрой застройки пригородных рабочих поселков. Барак слегка украшен с помощью декоративных элементов и не представляет никакой историко-культурной ценности, отметили авторы письма.

За исключение разрушившегося барака из государственного перечня памятников уже выступили и секция памятников деревянной архитектуры и музеев деревянного зодчества Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ, и осуществившая официальную экспертизу группа ведущих специалистов страны, возглавляемая руководителем секции И.Г. Семеновой.

Остановит ли это чиновников? Авторы открытого письма к СМИ — профессора и преподаватели вуза в этом не уверены. В чьих интересах идет борьба за «потемкинский объект», задаются вопросом авторы письма, отмечая, что «ущерб стране от чиновничьего своекорыстия выходит за все мыслимые пределы практически во всех сферах жизнедеятельности».

«У КГИОП в Петербурге скверная репутация, — заявил член ученого совета университета доктор наук профессор А.П.Марков. — Город сотрясают регулярные скандалы в связи с уничтожением реальных памятников культуры. На их месте реализуются бизнес-проекты. А здесь — какой-то «фейковый» памятник. Да еще с понятными интересами чиновников. Хотят выдавить с элитного земельного участка нашу студенческую спортбазу. Не дадим! Будем требовать отставки рейдеров!».