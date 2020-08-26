Москва, 26 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. В России планируется создать реестр с рейтингом компаний, осуществляющих грузовые или пассажирские перевозки. Об этом сообщают 26 августа «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

По информации издания, в Минтрансе России рассматривают данную инициативу как способ мотивировать перевозчиков к поддержанию высокого уровня обслуживания клиентов.

Отмечается, что основными критериями при составлении рейтинга станут надёжность водительского состава и обеспечение технической исправности транспортных средств. Соответствующие сведения компании смогут предоставлять в Минтранс дистанционно, однако очных проверок нововведение не отменит.

Предполагается, что полученный «ранг» компании, специализирующиеся на перевозках, смогут использовать в рекламе и маркетинге, а потребителям услуг система поможет в выборе добросовестного перевозчика.