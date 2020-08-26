Вашингтон, 26 августа, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Баскетболист Ламело Болл в скором времени подпишет контракт с немецкой спортивной компанией Puma, об этом в своем «Твиттере» сообщает журналист Шэмс Чарания.

Graham Hodges Ламело Болл

19-летний игрок является одним из фаворитов предстоящего драфта юниоров НБА.

В прошедшем сезоне разыгрывающий выступал за австралийскую «Иллавару». В 12 матчах игрок в среднем набирал 17 очков, 7,4 подбора и 6,8 передачи за игру.