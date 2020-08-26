В МИД РФ назвали ситуацию с Навальным очередным поводом для нападок США
Москва, 26 августа, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Заявления Запада о возможных санкциях против России из-за болезни блогера Алексея Навального сделаны в рамках информационной войны с Россией, в которой годится любой повод для нападок.
Иван Шилов ИА REGNUM
Здание МИД России
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
"Нужен либо повод, либо этот повод будет создан, если его нет. Мы к этому привыкли и относимся без удивления».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что без доказательств в пользу версии, согласно которой Навальный был отравлен, санкции за это «отравление» — просто неприличный выпад.