Москва, 26 августа, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Заявления Запада о возможных санкциях против России из-за болезни блогера Алексея Навального сделаны в рамках информационной войны с Россией, в которой годится любой повод для нападок.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Захарова "Нужен либо повод, либо этот повод будет создан, если его нет. Мы к этому привыкли и относимся без удивления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что без доказательств в пользу версии, согласно которой Навальный был отравлен, санкции за это «отравление» — просто неприличный выпад.